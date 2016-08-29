إندونيسيا: مهووس بزعيم داعش من هاجم الكنيسة

قال وزير الأمن الداخلي اليوم، الاثنين، إن مراهقا إندونيسيا حاول طعن كاهن خلال قداس أمس الأحد "مهووس" بتنظيم داعش.

ويتصاعد القلق لدى السلطات الإندونيسية بشأن عودة التطرف في البلاد بقيادة جيل جديد من المترفين المتأثرين بأفكار التنظيم.

وأضاف وزير الأمن الداخلي ويرانتو للصحفيين "شاهدنا من خلال الهاتف النقال الذي صادرته الأجهزة الأمنية أن ذلك الشاب مهووس بأبي بكر البغدادي" في إشارة إلى زعيم التنظيم المتطرّف.

وأشار ويرانتو إلى أن أجهزة الأمن عثرت في حقيبة ظهر الشاب على ورقة كتب عليها "أنا أحب البغدادي"، مضيفا أن المشتبه به ليس له أي روابط معروفة بالشبكات المتطرفة المعروفة حاليا في البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم حاول طعن القس في مدينة ميدان شمال سومطرة، وأصابه بجروح طفيفة، لكنه فشل في تفجير عبوة ناسفة مصنوعة يدويا بعد أن تمكن المصلون في الكنيسة من شل حركته.

ويخضع المشتبه به ايفان أرمادي (17 عاما) للتحقيق، وصادرت الشرطة مواد لصناعة المتفجرات من منزله.

كما أوضح أرمادي أنه تعلم كيفية صناعة المتفجرات من خلال البحث على الإنترنت.

فيما أعلن مسؤولو مكافحة الإرهاب أن هناك المئات من المتعاطفين مع تنظيم داعش في إندونيسيا، وشهدت البلاد أول هجوم لتنظيم داعش في كانون الثاني/يناير عندما قتل 4 أشخاص بإطلاق نار وتفجير.