إيطاليا.. إنقاذ 1100 مهاجر في البحر المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ نحو 1100 مهاجر من قوارب في مضيق صقلية، الأحد، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأضاف خفر السواحل أنه تم انتشال المهاجرين من ثماني قوارب مطاطية ومركب كبير وزورقين من خلال 11 عملية إنقاذ في البحر المتوسط. ولم يذكر خفر السواحل البلد الذي جاء منه المهاجرون.

وقالت أحدث بيانات من المنظمة الدولية للهجرة والتي نُشرت الجمعة إن نحو 105342 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا بقوارب هذا العام منهم كثيرون أبحروا من ليبيا. وتوفي ما يقدر بنحو 2726 رجلاً وامرأة وطفلاً خلال نفس الفترة أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة وغالباً في مراكب صغيرة مكدسة بشكل خطير وغير ملائمة للقيام بمثل هذه الرحلة.

وتقف إيطاليا في خط المواجهة في أزمة المهاجرين بأوروبا منذ ثلاث سنوات ونجح أكثر من 400 ألف شخص في القيام بهذه الرحلة إلى إيطاليا من شمال إفريقيا منذ بداية 2014 هربا من العنف والفقر.

