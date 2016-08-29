توقيف 5 أشخاص بعد انفجار في معهد علم الجريمة ببروكسل

أعلنت متحدثة باسم نيابة بروكسل، أن خمسة أشخاص أوقفوا بعد الحريق المتعمد الذي استهدف ليل الأحد-الاثنين المركز العلمي الرئيسي للقضاء في بروكسل، وأدى إلى انفجار وخسائر جسيمة، بدون أن يسبب إصابات.

وقالت ايني فان فيميرش في مؤتمر صحافي، إن الأشخاص الذين أوقفوا من "المحيط المباشر للمعهد" و"يجري الاستماع حاليا لإفاداتهم لتحديد ما إذا كانوا قاموا بأي دور وما هو هذا الدور".

كما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة: "لم تتأكد فرضية عمل إرهابي. ومن المعلوم أن ثمة عدة أفراد لديهم مصلحة في القضاء على أدلة تدينهم من ملفاتهم القضائية. والتحقيق جارٍ، ويجري درس عدة خيوط".

وكان قد وقع انفجار لم تعرف طبيعته، ليل الأحد- الاثنين، في المعهد الوطني لعلم التحقيق الجنائي والجريمة في بروكسل بدون تسجيل إصابات.

وقال متحدث باسم أجهزة الإطفاء، بيار ميس، إن حجم الأضرار "كبير"، مشيراً إلى أن "نوافذ المختبر تناثرت على بعد عشرات الأمتار" وأن السبب ليس عرضياً على الأرجح".

كما أضاف أن 30 عنصراً من أجهزة الإطفاء توجهوا إلى المكان حوالي الساعة 3.00 لإخماد الحريق".

يذكر أن معهد علم التحقيق الجنائي والجريمة في بروكسل هو مؤسسة علمية تابعة للقضاء الفدرالي البلجيكي. ومن المهام الموكلة إليه تحليل آثار المشبوهين وتحديد هويتهم، وكذلك تفحص عمل النظام الجنائي.