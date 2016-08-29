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تركيا تتهم وحدات الحماية بالتطهير العرقي شمال سوريا

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو
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اعتبرت واشنطن الاشتباكات الجارية بين القوات التركية وبعض الجماعات المعارضة شمال سوريا غير مقبولة، وفق ما صرح به المبعوث الخاص الأميركي ضد "داعش" على صفحته على تويتر.

وكان وزير خارجية تركيا، مولود تشاوش أوغلو، قد طالب وحدات حماية الشعب بالتراجع فوراً إلى شرق الفرات، متهماً إياها بالضلوع في عمليات تطهير عرقي شمال سوريا.

كما لفت تشاوش أوغلو إلى أن هدف بلاده هو تطهير الشمال السوري من تنظيم "داعش"، على حد وصفه.

وكان المسلحون الأكراد قد أكدوا، في وقت سابق، أن وحدات حماية الشعب متمركزة شرق الفرات وليس في منبج ولا طرابلس، مشيراً إلى أن وحدات تابعة لمجالس عسكرية محلية هي المتمركزة هناك.

كلمات دالّة

#تركيا, #واشنطن, #وحدات حماية الشعب, #تطهير عرقي, #شمال سوريا, #داعش

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