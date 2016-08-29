روسيف تنفي أمام مجلس الشيوخ ارتكابها أي جريمة

أكدت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، اليوم الاثنين، أمام مجلس الشيوخ، أنها "لم ترتكب أي جريمة"، وذلك في معرض دفاعها عن نفسها مع بدء إجراءات إقالتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي.

وقالت الزعيمة اليسارية: "لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم".

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علّق مهام روسيف في 12 أيار/مايو.

وأضافت روسيف أنها ضحية "انقلاب ضد الدستور" رغم أن 54 مليون برازيلي أعادوا انتخابها عام 2014.

وفي جلسة اليوم أمام مجلس الشويخ، يوجه أعضاء المجلس أسئلة إلى روسيف، وبعد ذلك من المتوقع أن يصوتوا في وقت متأخر غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء على ما إذا كانوا سيدينون روسيف ويعزلونها من منصبها.

وفي حال عزلها، سيتولى الرئيس المؤقت ميشيل تامر رسميا مهام الرئاسة ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية روسيف.