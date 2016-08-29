فلسطين: أهلاً بأي مبادرة لحل الدولتين

أعربت فلسطين، الاثنين، عن استعدادها للمشاركة في "كل مبادرة إقليمية أو دولية" لإعادة إطلاق عملية السلام مع الإسرائيليين، بعيد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن استعداد نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستقبال محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، الاثنين، إن الفلسطينيين "مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل".

وقال البيان إن "الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين والالتزام بالمرجعيات التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "الحركة السياسية القادمة تشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام" موضحاً أن "جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العربية والدولية تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية".

وتسعى باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإحياء عملية السلام المعطلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ نيسان/أبريل 2014.

لكن إسرائيل ترفض أي إطار دولي وتصر على العودة إلى المفاوضات المباشرة.