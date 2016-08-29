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مقتل جنديين تركيين باشتباكات جنوب شرق البلاد

المصدر: اسطنبول - رويترز
عناصر من الجيش التركي (أرشيفية)
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قتل جنديان تركييان باشتباكات في إقليم هكاري جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، قرب الحدود مع العراق اليوم الاثنين، وفق وكالة دوجان للأنباء.

ولم ترد المزيد من التفاصيل على الفور.

وتأجج العنف في جنوب شرق تركيا منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام مع حزب العمال الكردستاني في تموز/يوليو عام 2015.

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