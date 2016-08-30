الصومال.. اعتداء بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي

أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن اعتداء بسيارة مفخخة الثلاثاء استهدف أحد الفنادق في العاصمة مقديشو قرب القصر الرئاسي، ما تسبب بوقوع عدد من الضحايا، كما أفاد مصدر رسمي.

وقال إبراهيم محمد المسؤول في قوات الأمن الصومالية "وقع انفجار في منطقة فندق سيل قرب نقطة التفتيش الرئيسية إلى القصر الرئاسي".

وعلى الفور تبنت حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة الهجوم ونشرت بياناً على تطبيق تلغرام، الذي يستخدمه المتطرفون. وقالت الحركة "إن انتحاريا يقود سيارة مليئة بالمتفجرات استهدف فندقا"، مشيرة إلى أن الاعتداء أوقع "العديد من الضحايا".

وفي 26 شباط/فبراير استهدف اعتداء فندق سيل، وأسفر عن سقوط 14 ضحية. فقد تم تفجير شاحنة وسيارة مفخختين بفارق دقائق قليلة بالقرب من فندق سيل وحديقة "بيس غاردن" العامة المجاورة التي يقصدها سكان المدينة.

وقد توعدت حركة الشباب بالقضاء على الحكومة الصومالية. لكنها تواجه قوة نارية متفوقة متمثلة بقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) المنتشرة منذ 2007، وطرد عناصرها من مقديشو في آب/أغسطس 2011.

ثم ما لبثت أن فقدت معظم معاقلها لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها عمليات أشبه بحرب عصابات واعتداءات انتحارية - غالبا في العاصمة- على رموز الحكومة الصومالية الضعيفة أو على أميصوم.