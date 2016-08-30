مقتل شخص وإصابة 3 بانفجار استهدف سفارة الصين بقرغيزستان

قال مسؤولون إن من يشتبه أنه انتحاري اقتحم بوابة السفارة الصينية في بشكك عاصمة قرغيزستان بسيارته اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتله وإصابة 3 آخرين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن السيارة انفجرت داخل مجمع السفارة ونقلت عن نائب رئيس الوزراء جانيش رضاكوف قوله إن الانفجار "عمل إرهابي".

وقالت الشرطة التي طوقت المبنى والمنطقة المجاورة وجهاز أمن الدولة إنهما يحققان في الحادث الذي وقع نحو الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية اليوم الهجوم، وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية في بكين إن الصين تحث أيضا السلطات في قرغيزستان على الوصول لمن يقف وراء الهجوم.

وأضافت أن ثلاثة من العاملين في السفارة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا للمستشفى. وتابعت أنه لم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

وتلقي السلطات في قرغيزستان من حين لآخر القبض على من يشتبه بأنهم متطرفون يتهمون بالارتباط بصلات بتنظيم داعش الذي يجند عناصر من دول آسيا الوسطى. وقرغيزستان جمهورية سوفيتية سابقة ذات أغلبية مسلمة.

كما تمارس جماعة متشددة مناهضة للصين معظم أعضائها من قومية الويغور أنشطتها في المنطقة. وفي عام 2014 قتلت قوات حرس الحدود في قرغيزستان 11 شخصا يعتقد أنهم أعضاء في تلك الجماعة عبروا الحدود بين البلدين بطريقة غير مشروعة.