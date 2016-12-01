استفتاء على الدستور التركي منتصف 2017

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، اليوم الخميس، إن تركيا قد تجري استفتاء على تعديلات دستورية تشمل تطبيق نظام رئاسي في بداية صيف العام القادم.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم المعارضة القومية دولت بهجلي قال يلدرم، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط لطرح التعديل الدستوري المقترح على البرلمان الأسبوع القادم. وأضاف أن التغييرات ستسمح للرئيس بالاحتفاظ بعلاقاته مع الحزب الذي ينتمي له.

ويسعى أردوغان منذ فترة طويلة إلى تعديلات دستورية لتعزيز ما كان فيما سبق منصبا شرفيا إلى حد بعيد. ولتحقيق الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء استفتاء على الأمر يحتاج الحزب الحاكم لدعم حزب الحركة القومية.