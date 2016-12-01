التحالف: نساعد تركيا في البحث عن جندييها المفقودين بسوريا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الأربعاء، أنه يساعد تركيا في البحث عن جندييها اللذين فقدا في سوريا واللذين أكد التنظيم أنه أسرهما.

وقال مساعد القائد العسكري للتحالف الجنرال البريطاني روبرت جونز: "نحن ندعم تركيا في جهودها الرامية للعثور على جندييها".

ورفض الجنرال جونز الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن عمليات "استعادة الجنود" بالغة الحساسية.

من جهة ثانية، أكد أن التحالف يتعاون مع تركيا لتحديد الطريقة المثلى لدحر المتطرفين من مدينة الرقة، معقلهم الأساسي في سوريا.

وقال: "سنواصل العمل مع تركيا ومع بقية شركائنا" لتحديد "القوة الأكثر فعالية لاستعادة الرقة".

وكان الجيش التركي قد صرح الثلاثاء عن فقدان اثنين من جنوده في سوريا، حيث يواصل شن عمليته الرامية لطرد "داعش" من المناطق الحدودية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجنديين فقدا في منطقة الدانا غرب منطقة الباب في محافظة حلب.



