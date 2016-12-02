عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة أدرجت، اليوم الجمعة، 7 أشخاص و16 شركة كورية شمالية في القائمة السوداء، بسبب صلاتهم بحكومة بيونغ يانغ أو برامجها النووية أو برامج تسلحها.

وجاءت الإجراءات بعد أن أجرت كوريا الشمالية خامس وأكبر اختبار نووي في سبتمبر/أيلول.

وقالت وزارة الخزانة عن الأشخاص المدرجين في العقوبات إنهم كانوا مسؤولين كوريين شماليين، عمل بعضهم في وزارة الطاقة النووية، التي تشرف على البرنامج النووي وفي حزب العمال الحاكم.

والشركات التي شملتها العقوبات تشمل شركة طيران (كوريو) وهي الناقل الوطني للبلاد و6 شركات للخدمات المالية، وشركات أخرى ذكرت وزارة الخزانة أنها تتاجر في المعادن والفحم أو ترسل عمالة كورية شمالية للخارج.