متطرف المخابرات الألمانية شارك بأفلام إباحية

قالت وسائل إعلام اليوم الخميس إن رجلا ألقي القبض عليه بعد إدلائه بتصريحات متطرفة على الإنترنت شارك بالتمثيل في أفلام فيديو إباحية للمثليين قبل أن ينضم للعمل بوكالة المخابرات الداخلية في ألمانيا وهو ما أثار أسئلة بشأن خضوعه للتدقيق الأمني.

وذكرت صحيفة بيلد أنه عندما قام المحققون بتفتيش مسكن المشتبه به في بلدة توينسفورست في غرب البلاد عثروا ليس فقط على أدلة على أنه أفشى أسرارا بل اكتشفوا أيضا أن الرجل البالغ من العمر 51 عاما شارك في أفلام إباحية.

وامتنعت وكالة المخابرات الداخلية (بي. إف. في) عن التعقيب على التقرير لأن التحقيق ما زال جاريا. وقالت إن الرجل ألقي القبض عليه بعد أن أدلى بتعليقات متطرفة على الإنترنت وعرض تبادل بيانات حساسة بشأن عمل الوكالة في غرف للدردشة.

ودافعت الوكالة عن إجراءاتها للتدقيق الأمني بعد القبض عليه قائلة إن الرجل تصرف بطريقة مبهمة تماما.

وقال مصدر أمني لرويترز اليوم الخميس إن من الواضح أنه حتى أسرته لم تكن تعلم شيئا عن حياته المزدوجة بما في ذلك تحوله المزعوم إلى الإسلام.

وطالب ساسة محافظون بأن تكون إجراءات التدقيق الأمني على فترات أقصر لتفادي مشاكل مماثلة في المستقبل.

وقال باتريك سينسبرغ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في مقابلة صحفية "يجب أن يكون لدينا تدقيق أمني مرة كل عام بدلا من بضعة أعوام".

وقال المصدر الأمني إن المشتبه به -الذي ما زال قيد الاحتجاز- جرى تعيينه في وكالة المخابرات في أبريل نيسان وأسند إليه دور ثانوي هو مراقبة متطرفين.

وقبل انضمامه إلى الوكالة كان يعمل مديرا بأحد البنوك. وأظهرت بيانات على الانترنت عثرت عليها رويترز أنه كان نشطا أيضا في العمل التطوعي والسياسات المحلية وكان يشارك شخصا آخر في ملكية محل للوشم.

وقال المصدر إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان المشتبه به قد تسبب فعلا في ضرر أثناء عمله بوكالة المخابرات الداخلية وما إذا كان على اتصال بأي متطرفين. وأضاف قائلا "يجب أن تجرى تحقيقات بشأن ما إذا كان قد سرب معلومات".