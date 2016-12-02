"اليوروبول" يحذر: سيارات داعش المفخخة قادمة

حذر مكتب الشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة من أن شبكات إرهابية مثل تنظيم داعش تغير طرق عملها في أوروبا ويمكن أن تستخدم سيارات مفخخة.

وقال المكتب في تقرير نشر في لاهاي إن "تنظيم داعش لم يلجأ في أوروبا إلى استخدام عبوات يدوية الصنع أو متفجرات عسكرية في سيارات مفخخة" كما حدث في سوريا والعراق. وأضاف "لكن نظراً إلى أن الإرهابيين ينسخون الوسائل التي يستخدمونها في الشرق الأوسط لاستخدامها في أوروبا من الممكن جداً أن يستخدم داعش السيارات المفخخة في مرحلة ما" في أوروبا.

وعلى الرغم من أنه حتى الآن لم تستخدم أي سيارة مفخخة في أوروبا، لكن "يوروبول" يذكر بأن التنظيم المسؤول عن هجمات في باريس وبروكسل فكر في ذلك قبل أن يغير خططه في مواجهة تدخل الشرطة.

وفي سبتمبر الماضي، عثر في باريس على سيارة معبأة بقوارير غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام. وقد أوقفت المجموعة المسؤولة عن محاولة الاعتداء هذه وهي تتألف من ثلاث نساء يبلغن من العمر 19 و23 و29 عاما بتوجيه من داعش، في ضاحية باريس.

ويؤكد المكتب الأوروبي للشرطة أن خبراء في مكافحة الإرهاب يشعرون بالقلق أيضا من أن تصبح ليبيا بعد سوريا "قاعدة خلفية جديدة لداعش يشن انطلاقاً منها هجمات داخل الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا".

إلى ذلك، كشف التقرير نفسه أن قوات الأمن الأوروبية أوقفت 667 شخصا يشتبه بتورطهم في نشاطات متطرفة في 2015.