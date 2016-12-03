الروائي غاردين يعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة فرنسا

أعلن الكاتب والسينمائي الكسندر غاردين، السبت، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017، وذلك "لإعادة السلطة" للمواطنين.

وسيكون الكاتب، وهو مؤسس الحركة التي ولدت حديثا "بيت المواطنين" وجمعية "بلو بلان زيبر"، مرشحا عن نداء حركات المواطنين، وهو ائتلاف من ست منظمات.

وقال غاردين إنه في فرنسا "لم يعد ثمة وجود للمواطن، كما أن المناطق لم تعد موجودة في النقاش السياسي. إن ما نستمع إليه هو الأحزاب المركزية وتكنوقراط باريس".

وأبدى تفاؤله بالحصول على تزكية 500 شخصية منتخبة للمشاركة في الاقتراع.

وكان ألكسندر غاردين أسس قبل ثلاث سنوات حركة المواطنة "بلو بلان زيبر" التي تدعو المجتمع المدني إلى "أخذ الأمور بيده"، ويدعو إلى تحركات ملموسة لحل كافة المشاكل على غرار العمل والسكن.

كما أطلق في 8 أيلول/سبتمبر عبر فيسبوك "بيت المواطن" لدعوة المواطنين إلى العودة إلى النقاش السياسي، وتضم هذه الجمعية حسب موقعها حتى الآن 60 ألف عضو.

واجتمعت الحركة الجمعة في مقهى باريسي، وقال غاردين "كان هناك ضغط من القاعدة التي أرادت معرفة من سيكون مرشحا".

وأضاف "لا أحمل محتوى بل تغييرا في الأسلوب"، متحدثا عن "ثورة الناس الطيبين حاملي قيم حب الآخرين".

وتابع "إذا لم تحدث ثورة إيجابية، ستكون هناك ثورة سلبية".