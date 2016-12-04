بدء مراسم دفن فيدل كاسترو في كوبا

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوبا أن أسرة الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو بدأت مراسم دفن رماده اليوم الأحد في مدينة سانتياجو شرق البلاد فيما دوت 21 طلقة مدفعية تحية له في العاصمة هافانا على بعد ألف كيلومتر.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكوبية قالت في البداية إن الحدث سينقل على الهواء مباشرة لكن قبل ساعات من المراسم قالت إنه سيكون "مهيب وخاص". ولن تبث لقطات عن المراسم إلا مسجلة وبفارق زمني عن وقوعها.

وتعهد الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، بالمحافظة على إرث الحزب الاشتراكي وإرث شقيقه الراحل فيدل كاسترو، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز التسعين عاماً.

وسيتم دفنه في المدينة التي انطلقت منها الثورة الكوبية.

كما قال الرئيس الكوبي أمام جماهير غفيرة، إنه سيظل وفياً لذكرى أخيه، مقدراً مشاعر الحزن التي أعرب عنها الشعب الكوبي بكافة فئاته العمرية.

وأكد أيضاً أنه تماشياً مع رغبة الراحل فلن تخلد ذكراه من خلال تشييد التماثيل، ولا من خلال تسمية الأماكن العامة باسمه.