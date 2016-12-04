اليمين المتطرف يقر بالهزيمة في انتخابات الرئاسة بالنمسا

تصدر مرشح حزب الخضر الليبرالي الكسندر فان دير بيلين الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية النمساوية اليوم الأحد متقدما على منافسه مرشح اليمين المتطرف نوبرت هوفر، بحسب توقعات التلفزيون النمسوي العام.

وأفادت هذه التوقعات التي شملت الاقتراع بالمراسلة أن فان دير بيلين (72 عاما) حاز 53.6% من الأصوات مقابل 46.4% المئة لهوفر (45 عاما).

وأقر اليمين المتطرف بهزيمته وقال الأمين العام لـ"حزب الحرية" هربرت كيكل للتلفزيون العام: "أرغب في تهنئة فان دير بيلين بهذا الفوز". بدوره، هنأ هوفر فان دير بيلين بفوزه.

وأظهرت النتائج الأولية التي بدأت تصدر أن فان دير بيلين يسجل في العديد من الدوائر تقدما بنقاط عدة مقارنة بالدورة الثانية التي جرت في أيار/مايو قبل أن يتم الغاؤها.

وكان فان دير بيلين فاز في الدورة المذكورة ولكن بفارق لم يتجاوز 31 الف صوت.

ومنصب رئيس الدولة في النمسا فخري، لكن فوز هوفر كان سيشكل انتصارا جديدا للمعسكر الشعبوي بعد ستة أشهر من فوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ودونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.