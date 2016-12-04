انتشال جثث 4 فلسطينيين في نفق انهار بين غزة ومصر

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الأحد أنه انتشل جثث أربعة عمّال فلسطينيين في نفق انهار قبل تسعة أيام في رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية.

وقال الدفاع المدني في بيان: "بعد أعمال البحث في نفق تجاري كان انهار على عدد من العمال قبل تسعة أيام جرى صباح اليوم انتشال أربع جثث لعمال فلسطينيين كانوا مفقودين".

وأوضح الدفاع المدني أن هؤلاء العمال هم "سامي راغب الطويل (30 عاما) وحسن بدوي (45 عاما) وعماد رأفت بدوي (24 عاما) وهم من سكان رفح ومحمد علي بدوي (22 عاما) من النصيرات وسط قطاع غزة".

والأحد، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان، مقتل أحد ناشطيها "فيما كان يعمل في نفق للمقاومة"، حسب تعبيرها.