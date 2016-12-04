مقتل أكثر من 50 عاملا بانفجارين في منجمين بالصين

قتل أكثر من 50 عاملا هذا الأسبوع في انفجارين وقعا في منجمين للفحم، أحدهما في شمال شرق الصين والثاني في شمالها، كما تفيد أرقام رسمية نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن انفجارا وقع مساء الثلاثاء في منجم تستثمره شركة خاصة في منطقة تشيتايهي في إقليم هايلونغجيانغ (شمال شرق). وعلق 22 عاملا في المنجم قبل أن تؤكد الوكالة نقلا عن مصادر محلية مقتل 21 منهم.

وكان رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى الناجي الوحيد الذي ما زال عالقا في المنجم لكن الأنقاض تعرقل تقدمهم.

وفي حادث آخر، ذكرت السلطات المحلية أن منجما تابعا لبلدية شيفينغ في منطقة منغوليا الداخلية (شمال) شهد انفجارا أسفر عن سقوط 32 قتيلا. وفي المجموع كان 181 شخصا يعملون في المنجم عند وقوع انفجار الغاز ونجح 149 منهم في الفرار.