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فنلندا.. اغتيال صحافيتين ورئيسة بلدية حدودية مع روسيا

المصدر: هلسنكي - رويترز
جانب من مسرح الجريمة
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أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم الأحد مقتل رئيسة بلدية ايماترا، الواقعة قرب الحدود الروسية، وصحافيتين بالرصاص أثناء خروجهن من أحد المطاعم مساء السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحققين قولهم خلال مؤتمر صحافي إن النساء الثلاث قتلن على يد رجل مسلح اعتُقل.

جانب من مسرح الجريمة جانب من مسرح الجريمة

وكشفت الشرطة أن المسلح يبلغ من العمر 23 عاما، وكان أدين في السابق في أعمال عنف. وأضافت أن الموقوف لم يظهر بوضوح الأحد دوافعه وقد يكون اختار ضحاياه صدفة.

وتعد بلدية ايماترا في جنوب شرق فنلندا 27500 نسمة.

الحدود بين روسيا مع فلندا في بلدة ايماترا الحدود بين روسيا مع فلندا في بلدة ايماترا

وأكدت عمدة البلدة بيرتي لينتيونن لوكالة الأنباء المحلية أن رئيسة المجلس البلدي الاشتراكية الديمقراطية تينا فيلن يابينن المولودة عام 1963، كانت بين الضحايا. ولم تكشف حتى الآن هويتا الصحافيتين وهما من مواليد العامين 1964 و1980.

وفنلندا تعد نسبيا من أقل بلدان العالم جريمة، لكن سكانها يتمسكون بامتلاك بنادق الصيد.

وبحسب معهد الدراسات العليا والتنمية في جنيف فإن المدنيين في فنلندا هم رابع أكبر مالكي أسلحة في العالم بعد الأميركيين واليمنيين والسويسريين.

كلمات دالّة

#فنلندا, #إطلاق نار, #أوروبا, #إرهاب

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