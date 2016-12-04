موسكو تؤكد مقتل زعيم داعش في شمال القوقاز

أعلنت قوات الأمن الفيدرالي الروسية، الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في شمال القوقاز مع أربعة عناصر آخرين خلال عملية في جمهورية داغستان.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان أن العناصر الذين تمت تصفيتهم هم "زعيم فرع داعش لمنطقة القوقاز روستام أسيلديروف وأربعة من عناصره المقربين".

وأشار إلى أن أسيلديروف كان متورطا في تفجيرات في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا أدت إلى مقتل 34 شخصا عام 2013. وهو كان يقاتل في صفوف مجموعة قوقازية متمردة أخرى في ذلك الوقت.

وتحدث الجهاز أيضا عن علاقته باعتداء مزدوج في داغستان عام 2012 أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 120 آخرين على الأقل.

وقال إن أسيلديروف أعد هجوما تم إحباطه كان يستهدف الساحة الحمراء في موسكو ليلة رأس السنة الميلادية عام 2010 بالاشتراك مع انتحاريتين.

وبايع أسيلديروف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وفي حزيران/يونيو 2015، عين تنظيم داعش أسيلديروف المعروف أيضا باسم الشيخ أبو محمد القدري قائدا لـ"إمارة" أعلنها في داغستان.

ومنذ ذلك الوقت أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد من الهجمات على الشرطة في داغستان.

وفي عام 2015 فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على أسيلديروف بصفته "مقاتلا إرهابيا أجنبيا".

في تشرين الأول/أكتوبر، عرضت روسيا مبلغ خمسة ملايين روبل (78 ألف دولار) كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه إن عملية مشتركة مع وزارة الداخلية سمحت بمحاصرة أسيلديروف مع مقاتليه داخل منزل في مدينة محج قلعة، حيث تم العثور على "أسلحة آلية وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات".