زلزال قوته 6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 6 درجات قبالة سواحل شرق إندونيسيا، الاثنين، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع تحت البحر على بعد نحو 190 كلم (120 ميلا) شمال شرقي منطقة فلوريس وبعمق 522 كلم، الساعة 09,13 صباحا بالتوقيت المحلي (01,13 ت غ).

وقالت وكالة الكوارث في إندونيسيا إن المسؤولين يتأكدون مما إذا كان للزلزال أي تأثير.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو سلسلة من البراكين المحاذية للمحيط، على امتداد خط التصدعات الزلزالية وحدود الصفائح التكتونية.