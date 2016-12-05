كيري ينصح ترمب بسؤال الخارجية قبل الاتصال بزعماء أجانب

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم الأحد، إنه سيكون من المفيد أن يسعى الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، دونالد ترمب، إلى الحصول على توصيات وزارة الخارجية قبل الاتصال بزعماء أجانب، ولكنه لم يفعل ذلك بعد.

وقال كيري خلال جلسة رد على أسئلة في مؤتمر بحثي "لم يجرِ الاتصال بنا قبل أي من هذه المحادثات. لم يُطلب منا تقديم نقاط النقاش".

وأضاف "أعتقد أن هناك قيمة بشكل واضح في أن تكون لديك التوصيات على الأقل، ومسألة ما إذا اخترتم اتباعها من عدمه قضية مختلفة، ولكن أعتقد أن من المفيد أن تسأل الناس الذين يديرون العمل، والذين يعملون منذ فترة طويلة عن معلوماتهم في الموقف الحالي، وهل هناك مشكلة معينة في هذه اللحظة".

وتابع "أعتقد أن هذا مفيد وسأوصي به بالتأكيد، ولكن هذا لم يحدث في بضع قضايا بشكل واضح."

وأثارت مكالمة ترمب الهاتفية مع رئيسة تايوان تساي إينغ وين يوم الجمعة احتجاجاً دبلوماسياً من قبل الصين، وأثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان ترمب يشير إلى تغير في السياسة الأميركية.

ونفى مايك بنس، نائب الرئيس المنتخب، ذلك يوم الأحد ووصف الاتصال بأنه "اتصال مجاملة."

وكان الاتصال الهاتفي هو الأول من نوعه بين رئيس منتخب أو رئيس فعلي للولايات المتحدة مع زعيم تايواني منذ أن حول الرئيس الأميركي، جيمي كارتر الاعتراف، الدبلوماسي من تايوان إلى الصين عام 1979، معترفاً بتايوان كجزء من "صين واحدة".