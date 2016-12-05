أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، في بيان مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لمسلحين بشمال لبنان.

وجاء في بيان الجيش اللبناني أنه "ليل أمس (الأحد)، أقدم مسلحون على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه حاجز تابع للجيش في منطقة بقاعصفرين – الضنية (شمال لبنان)، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح"، ما لبث أن توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بجراحه.

وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش ودهم، بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن مسلحين فتحوا النار في وقت مبكر، اليوم الاثنين، على منشأة عسكرية في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً شرق مدينة طرابلس (شمال لبنان).

وشهدت مناطق في شمال لبنان عدداً من الحوادث الأمنية في السنوات الأخيرة، ولاسيما قرب الحدود السورية. ويطلق الجيش النار بشكل منتظم على المتطرفين في المنطقة الحدودية حول بلدة عرسال على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب شرقي طرابس.

