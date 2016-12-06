إنقاذ 64 مهاجراً بالبحر بين إسبانيا والمغرب

أعلن المركز الإسباني للإغاثة في البحر، الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 64 مهاجراً بينهم طفلان و11 امرأة كانوا على متن زورقين على وشك الغرق بين المغرب وإسبانيا.

وأضاف المصدر نفسه أن المهاجرين سلموا إلى الصليب الأحمر في مرفأ المرية الإسباني عصر الثلاثاء.

وكانت طائرة تابعة لفرق الإنقاذ البحري باشرت الاثنين عمليات البحث للعثور على زورق غادر الشواطئ الشمالية للمغرب على مقربة من جيب مليلية. ثم عثر بعدها على زورق ثان.

وكان تم إنقاذ 92 شخصاً قبالة الشواطئ الإسبانية خلال عمليات عدة السبت.

وتعتبر إسبانيا نقطة مرور للمهاجرين القادمين من إفريقيا والراغبين بالانتقال إلى أوروبا.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرات أن 5445 شخصاً وصلوا بحراً إلى إسبانيا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ومات منهم 62 خلال العبور.