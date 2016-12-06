الرئيس الإيطالي يطلب من رينزي تأجيل استقالته

طلب الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الاثنين، من رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، تأجيل استقالته للمدة الكافية للإشراف على إقرار موازنة البلاد لعام 2017.

وأكد مكتب الرئاسة ذلك، بعد أن توجه رينزي إلى الرئيس عقب إعلانه نيته الاستقالة، إثر الهزيمة المدوية للاستفتاء الذي طرحه لإجراء تعديلات دستورية.

وأفاد بيان بأن "رئيس الوزراء، وعقب نتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى أمس، أعلن أنه لن يستمر في مهامه على رأس الحكومة، وبالتالي أعرب عن نيته الاستقالة".

وتابع: "رئيس الجمهورية، ونظراً لضرورة إكمال العملية البرلمانية بالموافقة على قانون الموازنة.. طلب من رئيس الوزراء تأجيل استقالته حتى إكمال هذه المهمة".

ويتوقع اكتمال إقرار الموازنة بنهاية الأسبوع، وفق الإعلام الإيطالي.