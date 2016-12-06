فرنسا.. كازنوف رئيسا للوزراء خلفا لفالس

قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الثلاثاء إن وزير الداخلية الحالي برنار كازنوف سيحل محل رئيس الوزراء مانويل فالس.

وقال مصدر من الدائرة المقربة من الرئيس معلقاً على اختيار كازنوف "يتمتع بشخصية قوية وخبرة في شؤون الدولة."

ويترك فالس منصبه من أجل السعي إلى الفوز بترشيح الحزب الاشتراكي في انتخابات الرئاسة التي تجرى في 2017.

وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي أن البرلماني الاشتراكي الكبير برونو لو رو سيحل محل برنار كازنوف في منصب وزير داخلية فرنسا.

وسيشرف لو رو -الذي يرأس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب - على ملف مكافحة الإرهاب في بلد هزته سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون.

ولم تجر تعديلات كبيرة أخرى على مجلس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء مانويل فالس وتعيين كازنوف بدلا منه.