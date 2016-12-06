مفاجأة المستشارة الألمانية عن النقاب!

في تصريح لافت يتزامن مع ترشحها لفترة رئاسية رابعة، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، عن تأييدها حظر النقاب.

وفي مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي، الثلاثاء، في مدينة إيسن، قالت ميركل رئيسة الحزب إن كشف الوجه هو القاعدة المعمول بها، وليس من المناسب تغطيته بالكامل، مشيرة إلى ضرورة حظر النقاب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحرصت المستشارة الألمانية على تأكيد أن الخطوة لا تتعارض مع أي قوانين، مشيرة إلى أن أي حظر للنقاب يجب أن يكون متسقاً مع قوانين البلاد.

وشددت ميركل على أن "فرض الحظر لابد أن تتوافر له الاستدامة من الناحية القانونية"، مؤكدة تصريحات أدلت بها في الأسبوع الماضي، وقالت فيها إن "النقاب معادٍ للاندماج، وقلما يتيح الفرصة للنساء لكي يندمجن في مجتمعنا".

ويسعى تحالف ميركل المسيحي إلى حظر النقاب على النساء في المحاكم والمكاتب والمدارس ووسائل النقل في البلاد، باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاندماج والأمن.

ومن المرجح أن تبدي ميركل خلال الحملة الانتخابية لفترة رئاسة رابعة في المستشارية الألمانية موقفاً أكثر تشدداً من المهاجرين.