مقتل ناشط في حماس بانفجار "عرضي" بغزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد نشطائها قتل وأصيب آخر بانفجار عبوة بشكل عرضي ليل الاثنين إلى الثلاثاء في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إنه "استشهد القسامي أحمد عطية إبراهيم منصور (أبو الحسني) وعمره 30 عاماً، وهو من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة مساء الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية بطريق الخطأ أثناء رباطه على الثغور".

وذكر مصدر طبي أن ناشطاً آخر أصيب بجروح "متوسطة" في الانفجار، حيث نقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل دون مزيد من التفاصيل.