أوباما يدافع عن سحب الجيش الأميركي من مناطق النزاع

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما، عن الاستراتيجية التي انتهجتها إدارته خلال فترة رئاسته في مكافحة الإرهاب. وقال في خطابه الأخير حول الأمن القومي الأميركي، الذي ألقاه أمس الثلاثاء، في قاعدة ماكديل الجوية، بولاية فلوريدا، إنه "من غير المنطقي اللجوء إلى الجيش للتعامل مع مشاكل في الطرف الآخر من العالم".

وأضاف أوباما أن "المنظمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة لم تتوقف يوما واحدا عن التخطيط لاستهداف الولايات المتحدة منذ تسلمه الرئاسة"، وتحدث بفخر عن التكتيكات التي اتبعتها إدارته في مكافحة الإرهاب".

وتابع أن "أي منظمة إرهابية لم تنجح خلال فترة رئاسته في تنظيم عمل إرهابي ضد بلاده، وأن الإرهابيين تم قتلهم في ساحة المعركة، وذلك مع سحب 180 ألف جندي أميركي من مناطق الخطر في العراق وأفغانستان".

واعتبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن إدارته "حققت مكاسب عبر التعاون مع الحكومات الأخرى وإنشاء تحالفات دولية ضد الإرهاب".

وضرب أوباما مثلا على تلك المكاسب بـ"القضاء على قوة تنظيم القاعدة، وفقدان تنظيم داعش أكثر من نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وأكد على "ضرورة عدم التردد في اتخاذ الخطوات الضرورية حال وجود أي تهديد يستهدف المواطنين الأميركيين، بما فيها الخطوات أحادية الجانب".

وشدد في الوقت ذاته على اقتناعه بأن "إرسال الجيش الأميركي لحل نزاعات داخلية في الطرف الآخر من العالم أمر غير منطقي ولا يمكن الاستمرار به".

وأشار أوباما إلى "أهمية قيام الحكومات المحلية بدورها في مثل تلك الحالات، وضرورة تقوية شركاء محليين لتأسيس سلام دائم".