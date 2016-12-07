الجيش اللبناني يعتقل أربعة للاشتباه بضلوعهم في قتل جندي

قال الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قتل جندي وجرح آخر في منشأة عسكرية بشمال البلاد يوم الأحد.

وقال الجيش في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه ألقى القبض على الأشخاص الأربعة في مداهمات عند الفجر ببلدة بقاع صفرين التي شهدت الهجوم، وإنه ضبط الأسلحة المستخدمة في إطلاق الرصاص.

وقال مصدر بالجيش إن الرجال لبنانيون وينتمون إلى خلية تابعة لتنظيم داعش.

وشهد شمال لبنان عددا من الحوادث الأمنية في السنوات الأخيرة، خاصة قرب الحدود مع سوريا.

ويطلق الجيش النار في أغلب الأحوال على أي متشددين يشتبه بهم عند الحدود حول بلدة عرسال الواقعة على بعد 60 كيلومترا تقريبا إلى

الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس.