تفاصيل مقتل مبتعث إماراتي على يد شرطي أميركي

أكد مسؤولون أميركيون أن الرجل الذي توفي إثر إطلاق النار عليه، بعد تحطم سيارته وصراع مع رجل شرطة بولاية أوهايو الأميركية، كان طالباً جامعياً عمره 26 عاماً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سميت إن سيف ناصر مبارك العامري، وهو طالب في "جامعة كيس ويسترن ريزيرف" توفي متأثراً بإصابته بالرصاص في رأسه يوم الأحد، وإن وفاته اعتبرت قتلاً، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

وذكرت الشرطة في بيان أن العامري فقد السيطرة على سيارته، وانقلبت وفرّ إلى غابة قريبة.

ولم يتم كشف النقاب عن هوية رجل الشرطة الذي أحيل إلى إجازة إدارية لحين انتهاء التحقيق. وقالت الشرطة إنه نُقل إلى مستشفى أكرون سيتي لعلاجه من إصابات بسيطة بعد إطلاق النار وتم خروجه.

وكشف متحدث باسم "جامعة كيس ويسترن ريزيرف" إن العامري، كان طالباً بالجامعة، ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وتولى مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية فحص سيارة العامري، بعد أن طلبت شرطة هدسون من الولاية تولي مسؤولية التحقيق في الحادث.

وقالت جيل ديل جريكو، المتحدثة باسم المدعي العام في أوهايو: "نبحث فيما حدث على وجه الدقة، وما أدى إلى إطلاق النار، ثم تسليم القضية بعد ذلك إلى المدعي".

ومن جانبه، أعلن وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، محمد مير الرئيسي، في بيان يوم الثلاثاء، أن سفارة دولة الإمارات تبحث حادث إطلاق النار.

وأضاف أن الوزارة ستصدر بياناً شاملاً بشكل أكبر بعد توضيح السلطات تفاصيل الحادث الأليم.