تمديد حركة السير بالتناوب في باريس لمكافحة التلوث

مددت السلطات الفرنسية، الأربعاء، العمل بحركة السير بالتناوب لليوم الثاني على التوالي في باريس لمكافحة المستوى العالي من التلوث المستمر منذ أسبوعين.

وهي المرة الرابعة التي تلجأ فيها باريس إلى هذا الإجراء في غضون عشرين سنة.

ويسمح الأربعاء بسير الآليات التي تنتهي لوحة تسجيلها برقم مفرد والأشخاص الذين يتشاركون سيارتهم مع آخرين أو يحملون استثناء على ما أعلنت إدارة شرطة باريس مشيرة إلى استمرار التلوث بالجزئيات الدقيقة وبثاني أكسيد النيتروجين.

وأوضح قائد الشرطة، ميشال كادو، في بيان أن الإجراء "سيمدد الخميس في حال استدعت مستويات التركز المسجلة الأربعاء ذلك".

وسجلت مخالفات كثيرة الثلاثاء عندما كان يسمح للسيارات التي تنتهي لوحة تسجيلها برقم زوجي.

ورغم القيود على حركة السير فقد كانت زحمة السير خانقة متجاوزة المستويات التي توصف بأنها "استثنائية".

وسجل إقبال كبير على وسائل النقل المشترك التي كانت مجانية.

ولم يقتصر التلوث على باريس بل شمل مدنا أخرى من بينها ليون (الوسط الشرقي) فضلاً عن منطقتي شامبيري وآنسي المجاورتين.