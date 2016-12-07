توقع خسارة فالس انتخابات الرئاسة الفرنسية في أول جولة

قال استطلاع للرأي نُشر، اليوم الأربعاء، إن مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا السابق، الذي أعلن يوم الاثنين ترشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية لن يحصل على دعم يكفي لوصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ورأس فالس الحكومة في ظل الرئيس فرانسوا هولاند منذ ربيع 2014 وقدم استقالته هذا الأسبوع للترشح لمنصب الرئيس، بعد أن قرر هولاند نفسه عدم خوض الانتخابات.

وأظهر استطلاع لبي في أيه-سيلزفورس أنه إذا فاز فالس بترشيح الحزب الاشتراكي خلال انتخابات تمهيدية يعقدها الحزب في يناير فإنه لن يحصل إلا على 13 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تُجرى في 23 أبريل.

وسيحقق فالس نتائج أفضل لو كان منافسه الرئيسي في اليسار هو جان لوك ميلينشون فقط، وإذا لم يشارك وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية في نهاية الأمر.

ولكن نسبة 21 في المئة التي سيحصل عليها فالس في ظل هذا السيناريو ستظل غير كافية كي يتأهل للجولة الثانية من الانتخابات.

وقال إروان ليسترو من بي في أيه إن "الجولة الثانية تبدو بعيدة المنال تماماً بالنسبة لرؤوس اليسار الثلاثة، ولكن حتى مع وصول اثنين منهم وهما مانويل فالس وجان لوك ميلينشون فلن يستطيع أي منهما الوصول للجولة الثانية".