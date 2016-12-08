البنتاغون: مقتل 50 ألفا من داعش بعامين في سوريا والعراق

أعلن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع، الخميس، أن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" قضى على 50 ألفاً على الأقل من عناصر التنظيم في سوريا والعراق في عامين.

وقال المسؤول: "لا أقوم بمجرد عملية إحصاء، لكن هذا الرقم يعني شيئاً وله تاثير على العدو".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية تبدي حتى الآن تكتماً بشان تقديرات الخسائر التي مني بها المتطرفون، وهو إجراء معمول به منذ حرب فيتنام التي أعلن خلالها المسؤولون الأميركيون بانتظام خسائر كبيرة للعدو، قبل خسارة الحرب.

من جهته، أشار متحدث عسكري للتحالف، في تصريحات عبر الفيديو من بغداد، إلى الخسائر التي مني بها التنظيم في معركة الموصل، لافتاً إلى أن "مئات المسلحين قتلوا" وأن التنظيم يرسل للقتال "مسلحين شباناً، للأسف من المراهقين".

وأضاف أن السيارات المفخخة التي استخدمها الإرهابيون في الموصل ليست متطورة كما في السابق، وباتوا يستخدمون "سيارات تقليدية" بدلاً من العربات المصفحة التي يصعب وقفها في شكل أكبر.

وتابع قائلاً إن "الموارد بدأت تنضب" لكن الوضع "يبقى بالغ الخطورة".

كما أشاد المسؤول في وزارة الدفاع، الذي لم يشأ كشف هويته، بـ"حملة الضربات الأكثر فعالية على الإطلاق" في ضوء العدد القليل نسبياً من الضحايا المدنيين مقارنة بحملات القصف السابقة.

وشن التحالف نحو 16 ألفاً و600 غارة في العراق وسوريا منذ آب/أغسطس 2014. وأقر بمسؤوليته عن مقتل 173 مدنياً على الأقل في البلدين، غير أنه متهم بتخفيف الحصيلة.

كذلك أكد المسؤول الأميركي أن التحالف بات منذ عام ونصف عام يلتزم قواعد أكثر ليونة بالنسبة إلى عدد الضحايا المدنيين الذي يمكن القبول به إذا كان الهدف العسكري يبرر ذلك.