مقتل ضابط شرطة أميركي وإصابة آخر بإطلاق نار في جورجيا

قال مسؤولون إن ضابط شرطة شاباً سقط قتيلاً، وأصيب آخر بجروح بالغة حرجة لدى تعاملهما مع شجار نشب في ولاية جورجيا الأميركية، قرب الحرم الجامعي في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية.

وأضاف المسؤولون أن الضابطين، ريان سمار وجودي سميث، تعرضا لإطلاق النار أمس الأربعاء بعد أن استجابا لطلب المساعدة على رقم للطوارئ في مدينة أمريكوس على بعد نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب من أتلانتا، حيث تقع جامعة جورجيا ساوث ويسترن.

وقالت نيلي مايلز - المتحدثة باسم مكتب تحقيقات جورجيا - إن الحرم الجامعي أغلق على الفور، بينما قام أفراد الشرطة بالبحث عن مينجول ليمبريك (32 عاماً) الذي تعتقد السلطات أنه أطلق النار.

والتحق سمار (25 عاماً) الذي لقي حتفه في الهجوم بإدارة شرطة أمريكوس في الآونة الأخيرة. وقالت فيليس ويتلي بانكس - المتحدثة باسم شرطة أمريكوس - إن سميث ضابط في شرطة الحرم الجامعي وإن حالته حرجة.

واستخدمت الجامعة موقع تويتر لدعوة الطلاب للبقاء في الداخل، لحين انتهاء الشرطة من البحث عن ليمبريك.

وطلب المسؤولون من الطلاب الذين لا يعتزمون مغادرة المنطقة البقاء في السكن الجامعي ووعدوهم بإرسال فطائر بيتزا.