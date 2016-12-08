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مقتل فلسطيني بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي قرب نابلس

المصدر: القدس – فرانس برس
من مكان الحادثة
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قُتل فتى فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص حرس الحدود الإسرائيلي بداعي تهديدهم بسكين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية.

من مكان الحادثة من مكان الحادثة
من مكان الحادثة من مكان الحادثة

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بيان إن الفتى (18 عاماً) تقدم باتجاه قوة من حرس الحدود قرب مفترق زعترة (تابواح) القريب من مدينة نابلس، وكان "يحمل سكيناً، وهرول نحو القوات التي ردت بإطلاق عيارات نارية" عليه.

وبحسب الشرطة فإن الفتى من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

من مكان الحادثة من مكان الحادثة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أُبلِغت بمقتل "مواطن لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز زعترة، جنوب نابلس".

من جريمة قتل سابقة لفلسطينية قرب نابلس على يد الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولتها طعن جندي (أرشيفية) من جريمة قتل سابقة لفلسطينية قرب نابلس على يد الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولتها طعن جندي (أرشيفية)

وقُتل 242 فلسطينياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 بزعم محاولتهم الهجوم على شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

عملية قتل سابقة لفلسطيني بزعم محاولته الهجوم على القوات الخاصة الإسرائيلية (أرشيفية) عملية قتل سابقة لفلسطيني بزعم محاولته الهجوم على القوات الخاصة الإسرائيلية (أرشيفية)

كلمات دالّة

#فلسطين, #الضفة, #نابلس, #مفترق زعترة, #إسرائيل

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