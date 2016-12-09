قانون أميركي يمهد لتقديم مضادات طائرات للمعارضة السورية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون "تفويض الدفاع الوطني" التي تتضمن موازنة "البنتاغون" لعام 2017.

وتضمن التشريع تفويضاً للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد"، مشترطاً ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، وفق مسودة القانون.

يذكر أنه في تصريحات لافتة في تشرين الثاني/نوفمبر، قال ترمب إنه يجدر على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.