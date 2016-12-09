20 سنة سجن لداعشيين خططا لمهاجمة قاعة صلاة في سيدني

حكمت محكمة أسترالية اليوم الجمعة بالسجن 20 عاماً على شابين خططا باسم تنظيم "داعش" لتفجير قاعة صلاة للشيعة في سيدني و"قطع رؤوس" عشوائياً.

وكان عمر الكتبي (25 عاما) ومحمد كياد (27 عاما) اعتقلا في 2015 في شقة كانا يتقاسمانها في سيدني. وعثرت الشرطة حينذاك على فأس ومتفجرات يدوية الصنع وشريط فيديو وعلم لتنظيم "داعش".

وفي شريط الفيديو يظهر الكتبي المولود في العراق وحصل على الجنسية الأسترالية في 2013، وهو يحمل سكينا ويطلق تهديدات.

وقال القاضي بيتر غارلينغ إن الشرطة عثرت أيضا على رسالة كتب فيها "نحن جنود داعش ونحن هنا لقطع رؤوسكم".

وقبيل توقيفهما توجه الشابان السنيان إلى قاعة صلاة للشيعة بهدف تفجير قنبلة. لكن رجلا باغتهما فلاذا بالفرار وقررا مهاجمة الناس في الشارع بشكل عشوائي.

وكان مخبر سمح للشرطة بملاحقة الشابين اللذين كانا مراقبين منذ أسابيع.

وقال القاضي: "من الواضح أنه في نهاية 2014، اعتنق الشابان إيديولوجيا داعش ووجهات نظر متطرفة".

وأقر كياد المولود في الكويت، والكتبي بأنهما تآمرا لشن هجوم إرهابي. وقد حكم عليهما بالسجن 20 عاما.

وتؤكد السلطات الأسترالية أنها أحبطت 11 خطة هجوم إرهابي في السنتين الأخيرتين، لكنها لم تتمكن من منع وقوع اعتداءات أخرى مثل قتل موظف في شرطة سيدني العام الماضي.