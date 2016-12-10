إسقاط الدعوى ضد إسرائيليين في هجوم سفينة تركية

أسقطت محكمة في اسطنبول دعوى ضد أربعة ضباط إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابياً في قضية الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية عام 2010.

وأوضحت الهيئة، التي نظمت إرسال قافلة الإغاثة، أنه رغم مقتل 10 أتراك في هجوم القوات الخاصة الإسرائيلية على السفينة فإن إسقاط الملاحقات تم بموجب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والمبرم في حزيران/يونيو الماضي.

وصادق البرلمان التركي على اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، لإنهاء خلاف دام ست سنوات وتمهيد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين أنقرة وتل أبيب.