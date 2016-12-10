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فوز السعودي مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي

المصدر: العربية.نت
"أرشيفية"
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فاز الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي، السبت، بمقعد رئيس البرلمان العربي لمدة عامين.

وجاء ذلك في الانتخابات التي جرت اليوم في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي في مقر الجامعة العربية، حيث حصل مشعل على 53 صوتاً من أصل 66 وهم عدد الأعضاء الحاضرين، بينما حصلت منافسته المرشحة السودانية عضو البرلمان العربي سامية حسن سيد أحمد على 13 صوتاً.

كما جاء انتخاب السلمي خلفاً للرئيس السابق الإماراتي أحمد بن محمد الجروان الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منها عامان.

كلمات دالّة

#الجامعة العربية, #البرلمان العربي, #مشعل السلمي

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