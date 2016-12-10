مقتل 19 من المسلحين الأكراد في ضربات جوية تركية بالعراق

قالت مصادر عسكرية، اليوم السبت، إن طائرات تركية نفذت ضربات جوية على المسلحين الأكراد بمنطقة جارا بشمال العراق أمس، ما أسفر عن مقتل 19 مدنيا.

وأضافت المصادر أن المقاتلات أقلعت من قاعدة جوية في ديار بكر للتصدي لتهديدات بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني يعدون لهجوم على وحدات عسكرية على الحدود.

وتتكرر الضربات الجوية التركية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية بشمال العراق قرب الحدود التركية حيث توجد معسكرات لقيادة الجماعة الكردية المسلحة.

وانهار وقف لإطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والحكومة العام الماضي، ما أدى لبعض أسوأ أعمال العنف خلال حركة التمرد الكردية المستمرة منذ ثلاثة عقود.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من الأكراد خلال صراع تركيا مع حزب العمال الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.