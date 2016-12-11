أكثر من 30 قتيلاً بحادث سير دموي في كينيا

قتل أكثر من 30 شخصاً عندما اصطدمت شاحنة صهريج بعدد من المركبات، ثم انفجرت مساء السبت قرب بلدة نيفاشا الكينية في شمال غربي نيروبي، على ما أعلنت السلطات. وقال بيوس ماساي من الوحدة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إن "أكثر من 30 شخصاً لقوا حتفهم، وهناك عدد كبير من الجرحى، وقد احترقت أكثر من 11 مركبة جراء حادث سير على طريق نيروبي - نيفاشا".

من جهته، قال الصليب الأحمر الكيني إن سائق الشاحنة فقد السيطرة على شاحنته، التي اصطدمت بعد ذلك بعدد من المركبات وانفجرت.

ووقع الحادث في كاراي، على طريق يؤدي إلى أوغندا المجاورة. ورأى شهود عيان "كرة النار" تشتعل بين السيارات، فيما كان هناك ركاب بداخلها.

وقال أحد عناصر الشرطة "إنه حادث مروع. لقد احترق أشخاص وهم أحياء، بعضهم داخل سياراتهم، وبعض آخر بينما كانوا يحاولون الفرار".



