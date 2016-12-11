العاهل الأردني: لا يُقبل أن تصبح الجامعات ملاذا للعنف

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إنه من غير المقبول أن تصبح الجامعات ملاذا للعنف أو الفئوية، أو يكون فيها أي تطرف أو إقصاء، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء من الطلبة أو من العاملين في الجامعات.

وتابع الملك خلال حديثه لرؤساء الجامعات الحكومية، في قصر الحسينية، الأحد، أنه لن يسمح باستمرار العنف الجامعي، والتجاوز على القانون مرفوض ومدان، وقال إن "العنف الجامعي خط أحمر ويجب أن يتوقف، ولا بد من العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، ليشكل عام 2017 بداية جديدة".

ودعا الملك الجميع إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل مسؤولياتهم للارتقاء بمستوى الجيل الجديد وتمكينه من النهوض بدوره في مواجهة التحديات، وبناء بيئة إيجابية داخل الجامعات، من خلال العمل على غرس قيم المبادرة والإبداع والريادة والمواطنة الفاعلة لدى الطلبة.

وكانت الجامعة الأردنية شهدت اندلاع مشاجرة بين مجموعتين من الطلبة داخل الحرم الجامعي الشهر الماضي على خلفية قبلية عشائرية، ولم تكن هذه المشاجرة الأولى، فقد شهدت الجامعة أعمال عنف عدة سواء أكانت على خلفيات اجتماعية أو على خلفية الانتخابات الجامعية.

كما شهدت العديد من الجامعات الأردنية أعمال عنف ومشاجرات على ذات الأسباب خلال هذا العام والأعوام السابقة.