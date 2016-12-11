رئيس إيطاليا يكلف وزير الخارجية بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإيطالي اليوم الأحد وزير الخارجية باولو جنتيلوني بتشكيل حكومة جديدة.

وقال جنتيلوني إنه سيحاول تشكيل حكومة في أسرع مقت ممكن وإنها ستعمل "في نفس إطار" حكومة ماتيو رينتزي السابقة.

وقال "أنا مدرك للحاجة العاجلة لمنح إيطاليا حكومة بصلاحيات كاملة."

ورئيس الوزراء المكلف الذي يبلغ من العمر 62 عاما أحد الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل ماتيو رينتزي.

وقدم رينتزي استقالته يوم الأربعاء بعد خسارته في استفتاء على تعديلات دستورية علق عليه استمراره في منصبه.

ومن المقرر أن يختار جنتيلوني الآن وزراءه. ومن المتوقع أن يعود للقصر الرئاسي مساء اليوم أو صباح الغد لتقديم تشكيلته الحكومية لرئيس البلاد.