8 قتلى بانفجار في قطار ببلغاريا

لقي 8 أشخاص مصرعهم في انفجار وقع في قطار ينقل غازاً السبت في بلغاريا، وقد أعلنت الحكومة اليوم الأحد عن العثور على جثة شاب تحت أنقاض محطة القطارات في هيترينو (شمال شرق).

وعثر على جثة الشاب الذي يقيم في قرية مجاورة مساء السبت بعدما أبلغت عائلته الشرطة أنها لا تملك معلومات عنه، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

وكانت السلطات أعلنت مساء السبت أن الحادث أسفر عن 7 قتلى وعشرات الجرحى نقل 29 منهم إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في القطار الذي كان ينقل صهاريج غاز إلى رومانيا.

وضحايا الانفجار سيدفنون الاثنين، وقد أعلنته الحكومة يوم حداد وطني.

والتحقيق حول أسباب الحادث يرجح فرضية السرعة الزائدة، إذ إن القطار دخل المحطة بسرعة 80 كلم في الساعة أي ضعف السرعة المسموح بها.