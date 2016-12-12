الشرطة البريطانية: اعتقال 6 في مداهمات لمكافحة الإرهاب

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 6 أشخاص في مداهمات، في إطار مكافحة الإرهاب في وسط إنجلترا وفي لندن، اليوم الاثنين.

واعتقل رجال الشرطة 4 أشخاص من ديربي وآخر في برتون أون ترنت في وسط إنجلترا، كما اعتقلت امرأة في لندن للاشتباه بتحضيرهم لعمل إرهابي.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرقي البلاد في بيان "ندرك أن السكان المحليين قد يصابون بالقلق جراء هذه الاعتقالات، وسيكون رجال الشرطة المحليون منتشرين للتحدث مع أي شخص قد تكون لديه مخاوف".

وأضافت: "سنطلب من المواطنين أن يكونوا متأهبين ومتيقظين لكن من دون قلق، ونحن ممتنون للمساعدة والدعم والتفهم من السكان المحليين".

وفتشت الشرطة 6 عقارات، في إطار التحقيق بعد اعتقال الرجال الخمسة، وأعمارهم 22 و35 و36، واثنان يبلغان من العمر 27 عاماً وامرأة (32 عاماً).

وفرضت السلطات الأمنية في بريطانيا ثاني أعلى مستوى للتأهب في البلاد، مما يعني أن هجوماً للمتشددين مرجح إلى حد كبير.

وقال رئيس المخابرات الخارجية في بريطانيا في الأسبوع الماضي إن المتشددين في تنظيم داعش يستغلون الاضطرابات في سوريا للتخطيط لهجمات على بريطانيا وحلفائها.