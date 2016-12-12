العثور على قنبلة مزروعة خارج مقر وزارة العمل اليونانية

عثرت الشرطة اليونانية على عبوة ناسفة تركت خارج مقر وزارة العمل في وسط أثينا اليوم الاثنين، وقامت بتفجيرها بعد أن أبلغت صحيفة بأن قنبلة تم زرعها هناك.

وعثرت الشرطة على العبوة الناسفة في حقيبة موضوعة عند باب الوزارة على طريق رئيسي في أثينا. وكانت واحدة من ثلاث لفافات مريبة فحصتها الشرطة في الموقع وتم تفجيرها في عملية تفجير مُحكمة.

وفي وقت سابق تلقت صحيفة يونانية اتصالا هاتفيا يحذر من انفجار وشيك خارج السفارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

ومثل هذه الهجمات شائعة في اليونان ذات التاريخ الطويل من العنف السياسي. وتصاعدت كثافة الهجمات الصغيرة منذ عام 2010 عندما طبقت الحكومة إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية في مقابل الحصول على مليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إطار خطة إنقاذ.