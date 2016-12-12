باكستان تعين مديراً جديداً للمخابرات العسكرية

عينت باكستان مديراً جديداً لوكالة المخابرات العسكرية بعد أسبوعين من تعيين قائد جديد للجيش، في تحول كبير للمؤسسة العسكرية التي تملك نفوذاً هائلاً.

وقال بيان نشره الجناح الإعلامي للجيش في وقت متأخر يوم الأحد إن اللفتنانت جنرال نافيد مختار عين مديراً عاماً لوكالة المخابرات العسكرية خلفاً للفتنانت جنرال رضوان أختار، الذي تولى منصب رئيس جامعة الدفاع الوطني.

كان رئيس الوزراء نواز شريف اختار اللفتنانت جنرال قمر جاويد باجوا ليحل محل قائد الجيش المنتهية ولايته رحيل شريف القائد العسكري، الذي يحظى بشعبية وينسب له الفضل في تحسين الوضع الأمني والتصدي للجماعات المتشددة.

والجيش هو المؤسسة الأكثر نفوذاً في باكستان بعد أن حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 69 عاماً كما أنه يتمتع بصلاحيات واسعة حتى في ظل الحكومات المدنية.

ومن ثم فإن منصب مدير المخابرات العسكرية أحد أهم المناصب في باكستان. وطالما وجهت اتهامات للمخابرات بدعم الإسلاميين المتشددين، الذين يستهدفون الهند فضلاً عن إيواء حركة طالبان الأفغانية ومتشددين آخرين. وتنفي الحكومة الباكستانية والجيش أي علاقة بالمتطرفين.