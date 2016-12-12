بماذا تعهد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة؟

تعهد الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين تطبيق إصلاحات لتحسين وضع المنظمة العالمية، وذلك في كلمة ألقاها بعد أداء اليمين أمينا عاما جديدا.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب أن تكون الأمم المتحدة مستعدة للتغير".

وأضاف "لقد حان الوقت لتعترف الأمم المتحدة بالتقصير وإصلاح الطريقة التي تعمل بها" موصيا بإصلاحات في ثلاثة مجالات هي حفظ السلام ودعم التنمية المستدامة والإدارة.

كما التزم بمواجهة نزاعات كثيرة مثل الحرب في سوريا، قائلا "نحن بحاجة إلى المزيد من الوساطة والتحكيم والدبلوماسية الوقائية".

وتابع إنه "على استعداد "للمشاركة شخصيا" إذا لزم الأمر.

ولفت إلى أن قوات حفظ السلام باتت في كثير من الأحيان مسؤولة عن "الحفاظ على سلام لا وجود له".

وأوصى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق في البرتغال ب"استراتيجية إصلاح شاملة لاستراتيجية وعمليات الأمم المتحدة" لصالح السلام والأمن.

وفي كلمته التي ألقاها تناوبا بالفرنسية والانجليزية والإسبانية، قال إنه دعا أيضا إلى "تنسيق أفضل" بين العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأكد أمام ممثلي 193 دولة في قاعة مكتظة صفقوا له طويلا أن الأمم المتحدة يجب أن تعتمد "أكثر على الأشخاص وبدرجة أقل على البيروقراطية".

وغوتيريس الذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير أكد كذلك ضرورة "التواصل بشكل أفضل" حول عمل الأمم المتحدة، وزيادة دور المرأة وتشجيع الشباب داخل المؤسسة.